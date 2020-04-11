BURSA ULUDAĞ'DA AÇ KALAN AYILAR, ÇÖPLERDE YİYECEK ARADI
BURSA'da, kış ve doğa sporları merkezi Uludağ'ın Çobankaya mevkisinde aç kalan ayılar, çöplerdeki yiyeceklerle karnını doyurdu.
11.04.2020 11:40 | Son Güncelleme: 11.04.2020 11:46
Türkiye 'yi etkisi altına alınan koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında ziyaretçi girişine kapatılan Uludağ'da ormanlarda yaşayan ayılar, yiyecek bulmakta güçlük çekmeye başladı. Aç kalan ayılar, Oteller Bölgesi'ne 2 kilometre uzaklıktaki Çobankaya mevkisinde çöp konteynerlerini devirip, yiyecek aradı. Çöplerde buldukları yiyeceklerle beslenen ayılar, daha sonra yine ormanlık alana döndü. O anlar ise, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kaynak: DHA