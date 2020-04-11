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BURSA ULUDAĞ'DA AÇ KALAN AYILAR, ÇÖPLERDE YİYECEK ARADI

BURSA'da, kış ve doğa sporları merkezi Uludağ'ın Çobankaya mevkisinde aç kalan ayılar, çöplerdeki yiyeceklerle karnını doyurdu.

11.04.2020 11:40 | Son Güncelleme: 11.04.2020 11:46
BURSA'da, kış ve doğa sporları merkezi Uludağ 'ın Çobankaya mevkisinde aç kalan ayılar, çöplerdeki yiyeceklerle karnını doyurdu.
Türkiye 'yi etkisi altına alınan koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında ziyaretçi girişine kapatılan Uludağ'da ormanlarda yaşayan ayılar, yiyecek bulmakta güçlük çekmeye başladı. Aç kalan ayılar, Oteller Bölgesi'ne 2 kilometre uzaklıktaki Çobankaya mevkisinde çöp konteynerlerini devirip, yiyecek aradı. Çöplerde buldukları yiyeceklerle beslenen ayılar, daha sonra yine ormanlık alana döndü. O anlar ise, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
BURSA ULUDAĞ’DA AÇ KALAN AYILAR, ÇÖPLERDE YİYECEK ARADI

Kaynak: DHA

Etiketler: Çobankaya, Türkiye, Uludağ, Güncel
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