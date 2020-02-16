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Bursa-uludağ'da hafta sonu yoğunluğu, pistler ziyaretçi akınına uğradı

Uludağ'da hafta sonu yoğunluğu, pistler ziyaretçi akınına uğradıTürkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ, hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı.

16.02.2020 14:49 | Son Güncelleme: 16.02.2020 14:51
'da hafta sonu yoğunluğu, pistler ziyaretçi akınına uğradı
'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ, hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı. Kar kalınlığının 162 santimetre olarak ölçüldüğü Uludağ'da, günübirlikçiler ile yerli ve yabancı turistler, pistleri doldurdu.
Türkiye'nin en gözde kayak merkezlerinden biri olan Uludağ, hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı. Çevre illerden gelen yerli ve yabancı turistler, pistleri doldurdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Uludağ'da kar kalınlığı 162 santimetreye ulaştı. Uludağ'da hava sıcaklığı ise en yüksek 9 derece olarak ölçüldü. Hava sıcaklığının gecenin ilerleyen saatlerinde sıfırın altında 2 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.
Uludağ'da hava sıcaklığının ve kar kalınlığının artmasıyla birlikte otellerdeki rezervasyonlarda artış gözlendi. Bazı otellerdeki doluluk oranının yüzde 100'e ulaştığı öğrenilirken, havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi durumunda, Uludağ'daki ziyaretçi yoğunluğunun artması bekleniyor.
Bursa-uludağ'da hafta sonu yoğunluğu, pistler ziyaretçi akınına uğradı

Türkiye, Uludağ, Güncel

Kaynak: DHA


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