Bursa Uludağ'da Hafta Sonu Yoğunluğu, Pistler Doldu Taştı

Kış turizminin en önemli merkezlerinden olan Uludağ
'da, kayak sezonunun başlamasıyla yoğunluk yaşanıyor. Haftasonu tatilini fırsat bilen vatandaşlar 'Beyaz cennet'e akın ederek kayak yapmanın keyfini çıkardı. Türkiye
'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da, kayak sezonunun açılmasıyla yoğunluk yaşanıyor. Kar
kalınlığının 60 santimetre olarak ölçüldüğü Uludağ, hafta sonu tatilini fırsat bilen vatandaşların akınına uğradı. Pistleri dolduran yerli ve yabancı turistler kayak yapmanın ve kızakla kaymanın keyifini çıkartırken bazılarının ise fotoğraf çekinerek o anı ölümsüzleştirdiği görüldü Ayrıca pistler acemi kayakçılarla da doldu. Kayak yapmayı öğrenmeye çalışan tatilcilerin düşme anları kameralara yansıdı. Arkadaşlarıyla birlikte İstanbul
'dan geldiklerini ifade eden Melike Akın, Uludağ'a ilk defa geliyorum. Hava çok güzel, hiç üşümüyoruz Düşe kalka kayak yapmayı öğreniyoruz. Keyifli vakit geçiriyoruz, herkesin gelmesini tavsiye ediyorum diye konuştu.
Uludağ
16 Aralık 2018 Pazar 13:42