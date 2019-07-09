09.07.2019 11:42
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BURSA Uludağ'da hedef turizmi 12 aya yaymak

Uludağ'da hedef turizmi 12 aya yaymakBursa, geçtiğimiz sene kurulan Uludağ Esnaflar Turizm Geliştirme Kooperatifi'nin kongresinde başkanlığa Oğuzhan Maviçiçek seçildi.

Uludağ'da hedef turizmi 12 aya yaymak
Bursa, geçtiğimiz sene kurulan Uludağ Esnaflar Turizm Geliştirme Kooperatifi'nin kongresinde başkanlığa Oğuzhan Maviçiçek seçildi. Uludağ'da ortak bir akıl oluşturacaklarını belirten Maviçiçek, Uyum içinde çalışarak Uludağ'ı hak ettiği yere taşıyacak ve Uludağ turizmini 12 aya yayacağız dedi.
Uludağ'da hizmetin hem kaliteli hem de uygun fiyatlarla sağlanabilmesi için kurulan Uludağ Esnaflar Turizm Geliştirme Kooperatifi ilk kongresi yapıldı. Geçtiğimiz yıl kurulan Uludağ Esnaflar Turizm Geliştirme Kooperatifi'nin 1'inci Olağan Kongresi, Bursa Kültürpark'ta gerçekleştirildi. Oğuzhan Maviçiçek, tek liste olarak girdiği seçimlerde oy birliğiyle başkan seçildi. Seçimin ardından kooperatif üyelerine teşekkür eden Maviçiçek, Uyum içinde çalışarak Uludağ'ı hak ettiği yere taşıyacak ve Uludağ turizmini 12 aya yayacağız. Uludağ'ın sorunlarını el birliğiyle çözeceğiz. Devlet büyüklerimizin bize vereceği destekle Uludağ'daki tüm olumsuzlukları tersine çevireceğiz. şeklinde konuştu. BURSA Uludağ'da hedef turizmi 12 aya yaymak
Kaynak: DHA
Uludağ, Bursa, Güncel

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