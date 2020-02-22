BURSA Uludağ'da JAK timi tatbikatı Mahsur kalan dağcının yeri ayak izlerinden tespit...

Uludağ 'da JAK timi tatbikatı: Mahsur kalan dağcının yeri ayak izlerinden tespit edilip kurtarıldı

BURSA'da Uludağ'da, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri için kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi. JAK timleri, senaryo gereği, Uludağ eteklerinde gezintiye çıktıktan sonra sakatlanıp, mahsur kalan dağcının yerini ayak izlerinden tespit edip kurtardı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JAK timleri için Uludağ'da kurtarma tatbikatı düzenlendi. 7/24 teyakkuz halinde olan JAK timleri, senaryo gereği Uludağ'da gezintiye çıkan, ormanlık alanda sakatlanarak mahsur kalan amatör dağcıyı kurtardı. İkişer kişilik ekipler, kar motorlarıyla Uludağ'ın eteklerine çıkarak, dağcının son görüldüğü yeri tespit etmeye çalıştı. Kar motorlarıyla oteller bölgesine yakın yerleri tarayan ekipler, önce ormanlık alanda dağcının ayak izlerini tespit etti, ardından da sakatlanan dağcıyı buldu. Bulunan dağcının, ilk müdahalesinin ardından oteller bölgesine götürülmesiyle tatbikat son buldu.

İnsan hayatını esas alarak özverili ve hassas çalışmalar yaptıklarını belirten JAK Tim Komutanı Teğmen Seyfettin Şahin, "Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı, Arama Kurtarma Tabur Komutanlığı Arama Kurtarma Timleri olarak her türlü doğal ve insan kaynaklı afetlerde arama ve kurtarma faaliyeti yapmak üzere yurt içinde, İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla da yurt dışında faaliyet göstermekteyiz. Bizler, bu kutsal görevi yerine getirmek için profesyonel personeller olarak özveriyle görev yapmaktan gurur duyuyoruz" dedi.

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