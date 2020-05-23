BURSA-Uludağ'da kar yağışı

Uludağ'da kar yağışıKış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da, hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşünce, kar yağışı etkili oldu.

23.05.2020 14:06 | Son Güncelleme: 23.05.2020 14:13
Uludağ'da kar yağışı
Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da, hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşünce, kar yağışı etkili oldu. Hava sıcaklığı sıfırın altında 2 derece olarak ölçülürken, kar kalınlığı 9 santimetreye ulaştı.
Türkiye'nin en önemli kış ve kayak merkezlerinden Uludağ'da bu yıl sezon, koronavirüs tedbirleri nedeniyle erken kapandı. Sessiz kalan Uludağ'da, hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşmesiyle dün öğle saatlerinde kar yağışı başladı. Etkisini arttıran kar yağışı, Uludağ'ı beyaza bürüdü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Uludağ'da hava sıcaklığı sıfırın altında 2 derece kadar düşerken, kar kalınlığı 9 santimetreye ulaştı. BURSA-Uludağ’da kar yağışı

Kaynak: DHA

Etiketler: Uludağ, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

AK Partili kadın kolları başkanının ’Kızmayın sakın’ diyerek Erdoğan’a söylediği söz, toplantıya damga vurdu Haber
AK Partili kadın kolları başkanının "Kızmayın sakın" diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu
Kuzey Kore’de neler oluyor? Kim’in kız kardeşiyle ilgili kafa karıştıran sözler Haber
Kuzey Kore'de neler oluyor? Kim'in kız kardeşiyle ilgili kafa karıştıran sözler
Survivor Nisa’nın herkes uyurken kamera karşısında yaptığı mimikler herkesi güldürdü Haber
Survivor Nisa'nın herkes uyurken kamera karşısında yaptığı mimikler herkesi güldürdü
Maske cezasını maskesiz polis kesince birbirlerine girdiler Haber
Maske cezasını maskesiz polis kesince birbirlerine girdiler
Rüzgar Erkoçlar, cinsiyet değiştirdiği için kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti Haber
Rüzgar Erkoçlar, cinsiyet değiştirdiği için kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti
Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu Haber
Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu
Bahçeli’nin önerisine AK Parti’den yeşil ışık! İşte Babacan ve Davutoğlu’nu seçim dışında tutacak 2 formül Haber
Bahçeli'nin önerisine AK Parti'den yeşil ışık! İşte Babacan ve Davutoğlu'nu seçim dışında tutacak 2 formül
’Karpuz beyaz çıkarsa ülkeyi terk ederim’ diyen esnaf karpuzu kesince olanlar oldu Haber
"Karpuz beyaz çıkarsa ülkeyi terk ederim" diyen esnaf karpuzu kesince olanlar oldu
Haberler››Güncel››BURSA-Uludağ'da kar yağışı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:09: İspanya'da aşırı sağdan hükümetin Kovid-19 politikasına karşı gösteri - Haber 14:08: Kosova'da bir günde 12 poliste koronavirüs tespit edildi - Haber 14:08: Yozgat sessizliğe büründü - Haber 14:07: "Gebelikte bitki çaylarını alışkanlık haline getirmeyin" - Haber 14:07: Başkan Dündar'dan bayram mesajı - Haber 13:03: Kuzey Kore'de neler oluyor? Kim'in kız kardeşiyle ilgili kafa karıştıran sözler - Haberler 12:55: Deutsche Bank, koronavirüs nedeniyle yöneticilerinden 1 ay maaş almamalarını istedi - Ekonomi 10:25: Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu - Haberler 09:30: İETT otobüsü ile refüj sulaması yapan tanker çarpıştı: 9 yaralı - Haber 08:55: Vatandaşlar şaşkın! Kara yolundan çıkan termal su, asfaltı deldi - Haber