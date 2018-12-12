Bursa Uludağ'da Kayak Pistleri Boş Kaldı

12 Aralık 2018 Çarşamba 17:19



12 Aralık 2018 Çarşamba 17:19

Türkiye'nin en önemli kış turizmi merkezlerinden olan Uludağ'da 3 gündür devam eden kar yağışıyla kar kalınlığı 44 santimetreye ulaştı. Hakim olan sisli ve yağışlı hava nedeniyle kayak pistleri boş kaldı.Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden Uludağ'da neredeyse aralıksız olarak 3 gündür devam eden kar yağışı etkisini sürdürürken kar kalınlığı 44 santimetreye ulaştı. Kar yağışının bugün son bulması beklenirken hava sıcaklığı gündüz saatlerinde eksi 10 derece olarak ölçüldü. Sisli havanın da etkili olduğu Uludağ'da sürücüler araç kullanmakta zorlanırken kayak pistleri kar basma makinelerinin çalışmaması sebebiyle boş kaldı. Telesiyej makineleri de hizmet vermedi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre sisli havanın da etkisinin bugün son bulacağı, yerini açık ve güneşli bir havaya bırakacağı öğrenildi.Öte yandan yağış sebebiyle zaman zaman kapanan yollar ile ilgili Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler çalışmalarını sürdürüyor.