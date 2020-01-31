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Bursa uludağ'da kayakçılar, yunan vekile tepki olarak türk bayrağı'yla kaydı

Uludağ'da kayakçılar, Yunan vekile tepki olarak Türk Bayrağı'yla kaydıBURSA Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği üyeleri, Avrupa Parlamentosu'nda konuşma yaparken Türk Bayrağını yırtan Yunan milletvekiline tepki olarak, 20 metrelik Türk Bayrağı ile Uludağ'da kaydı.

31.01.2020 13:41 | Son Güncelleme: 31.01.2020 13:45
'da kayakçılar, Yunan vekile tepki olarak Türk Bayrağı'yla kaydı
BURSA Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği üyeleri, Avrupa Parlamentosu'nda konuşma yaparken Türk Bayrağını yırtan Yunan milletvekiline tepki olarak, 20 metrelik Türk Bayrağı ile Uludağ'da kaydı.
Geçtiğimiz günlerde, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Parlemantosu Genel Kurulu'nda konuşurken Türk Bayrağını yırtan Yunanistan milletvekili Loannis Lagos'a bir tepki de Bursalı kayakçılardan geldi. Bursa Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği üyeleri, Yunan milletvekiline tepki göstermek amacıyla 20 metrekare büyüklüğündeki bayrağı açarak pistin zirvesinden aşağı kaydı. Ellerindeki Türk bayrakları ve Mustafa Kemal Atatürk portesi ile kayan yaklaşık 30 kişilik gruba, pistte bulunan vatandaşlar da alkışlarla destek verdi.
'BAYRAK İÇİN GEREKİRSE ÖLÜRÜZ'
Etkinlik hakkında açıklamalarda bulunan Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta, 'Dün itibariyle bayrağımıza yapılan saygısızlığı bu şekilde kınıyoruz. Biz gerekirse bayrak için, bir can olup gerekirse ölecek kadar güçlü ve yürekli insanlarız. Bunu anlatmak ve göstermek için buraya geldik. Dernek üyeleri olarak tek ses olup bugün burada bayrağımıza yapılan çirkin saldırıyı protesto etmek adına bütün eğitmenlerimiz ile bir araya geldik. Bu tarz etkinliklerimiz karşı tarafa verilecek derse kadar devam edecek. Bizim geçmişimiz çok güçlüdür. Bugün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan dünyanın her tarafında Türk'ün sesini dile getiriyor ve meydan okuyor. Belki de bunların gölgesinde kalarak eziliyorlar. Bundan sonra da birlikteliğimizi tekrar dile getireceğiz. Pistte bulunan halkımızla bu bütünlüğü hissetmek, yaşamak, paylaşmak bizim için en büyük güçtür. Bayrak için gerekirse ölürüz' dedi.
Bursa uludağ'da kayakçılar, yunan vekile tepki olarak türk bayrağı'yla kaydı

Uludağ, Güncel

Kaynak: DHA


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