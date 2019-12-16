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Bursa uludağ'da kaybolan 2 dağcıyı arama çalışmaları 15'inci günde sürüyor

Uludağ'da kaybolan 2 dağcıyı arama çalışmaları 15'inci günde sürüyor (2)45 KİŞİLİK ÖZEL EKİP, HELİKOPTERLE BÖLGEYE HAREKET ETTİUludağ'da zirve tırmanışı yaparken 1 Aralık 2019 gecesi kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp'ı (37) arama çalışmaları, 15'inci günde de devam ediyor.

16.12.2019 11:57 | Son Güncelleme: 16.12.2019 12:03
'da kaybolan 2 dağcıyı arama çalışmaları 15'inci günde sürüyor (2)
45 KİŞİLİK ÖZEL EKİP, HELİKOPTERLE BÖLGEYE HAREKET ETTİ
Uludağ'da zirve tırmanışı yaparken 1 2019 gecesi kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan (31) ve Sarp'ı (37) arama çalışmaları, 15'inci günde de devam ediyor. 3 gündür olumsuz hava koşullarının hakim olduğu ve hava destekli çalışmalara aranın verildiği Uludağ'da, hava şartlarının normale dönmesiyle, Jandarma Genel Komutlanlığı'na bağlı arama-kurtarma helikopteri, Uludağ helikopter pistine iniş yaptı. Burada oluşturulan 45 kişilik özel arama-kurtarma ekibi, helikopterle Küreklidere Şelalesi yakınlarına indirildi. Ekiplerin, 2 dağcıyı arama çalışmaları sürüyor.
Bursa uludağ'da kaybolan 2 dağcıyı arama çalışmaları 15'inci günde sürüyor

Aralık, Uludağ, EFE, Güncel

Kaynak: DHA


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