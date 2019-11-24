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Bursa uludağ'da kaybolan dağcı ağaç yapraklarını emerek hayatta kaldı

Uludağ'da kaybolan dağcı ağaç yapraklarını emerek hayatta kaldıBursa, Uludağ'da kaybolan dağcı, jandarma ekiplerinin 7 satlik çalışması sonucunda bulundu.

24.11.2019 12:59 | Son Güncelleme: 24.11.2019 13:05
'da kaybolan dağcı ağaç yapraklarını emerek hayatta kaldı
Bursa, Uludağ'da kaybolan dağcı, jandarma ekiplerinin 7 satlik çalışması sonucunda bulundu. Ormanda susuzlık çeken dağcı gece boyunca ağaç yapraklarını emerek hayatta kaldı.
Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Uludağ'a tırmanan dağcı Halil Çakır, bir süre yürüdükten sonra gideceği yönü şaşırınca cep telefonuyla jandarmayı arayıp kaybolduğunu söyledi. İhbar üzerine Arama Kurtarma (JAK), AFAD, UMKE, AKUT Bursa ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleriyle çevredeki köylüler, ormanlık alanda Çakır'ı aramaya başladı. Çakır, internet bağlantısının olmaması nedeniyle ekiplere tam olarak koordinat veremezken yolu bulabilmek adına yürüyüşünü sürdürdü. Ormanlık alanda bulduğu tenekeye vurarak sürekli ses çıkaran Çakır'ın sesini duyan ekipler o bölgeye yönelerek Çakır'a ulaştı.
AĞAÇ YAPRAKLARINI EMEREK HAYATTA KALDI
Yaklaşık 7 saatlik çalışmanın ardından Kestel ilçesinin ormanlık alanında bulunan Halil Çakır'ın sağlık kontrolleri yapılırken ilk olarak su istedi. 7 saat boyunca susuzluk çeken Çakır'ın susuzluğunu giderebilmek için ağaç yapraklarını emdiği öğrenildi. Ekiplerle beraber Kestel İlçe Jandarma Komutanlığına getirilen dağcı burada sağlık kontrolünden geçirildi.
Çakır, ekiplere yaptığı açıklamada, birçok yerde tırmanışlar yaptığını ancak Uludağ'ın hiçbirine benzemediğini belirterek, şunları kaydetti
Gece Uludağ'da yürüyüş yapıyordum. Kendi yolumu bularak düşüncesiyle uzun süre yürüdüm. Kaybolduğumu anlayınca jandarmayı aradım. Telefonumun şarjı bitince yolda bulduğum tenekeye vurarak yürümeye devam ettim. İstanbul, Karadeniz, Şile'deki bütün ormanlık alanları gezdim. Çeşitli orman yollarından geceleri yürüdüm. Orman yollarını çok iyi kullanırım. Ancak burada orman yolunu bulamadım. Ayrıca internet çekmediği için navigasyonu çalıştıramadım. O nedenle kayboldum. Orman yoluna denk gelseydim kaybolmazdım. Daha önce Erzurum Palandöken'e tırmandım. Ağrı Dağı'na tırmanma deneyimlerim oldu ama başaramadım. Uludağ, doğudaki bildiğimiz dağların hiçbirine benzemiyor. Çok değişik.
Bursa uludağ'da kaybolan dağcı ağaç yapraklarını emerek hayatta kaldı

Halil Çakır, Jandarma, Uludağ, Güncel

Kaynak: DHA


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