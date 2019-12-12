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Bursa uludağ'da kaybolan dağcılar, uçurum ve vadi kenarlarında böyle aranıyor

Uludağ'da kaybolan dağcılar, uçurum ve vadi kenarlarında böyle aranıyorUludağ'da, 1 Aralık'ta zirve tırmanışı yaparken, kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp'ı (37) arama çalışmaları, 11'inci günde de sürdürüldü.

12.12.2019 12:41 | Son Güncelleme: 12.12.2019 12:45
'da kaybolan dağcılar, uçurum ve vadi kenarlarında böyle aranıyor
Uludağ'da, 1 'ta zirve tırmanışı yaparken, kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan (31) ve Sarp'ı (37) arama çalışmaları, 11'inci günde de sürdürüldü. Ekipler, mont, bere ve baton (dağcı bastonu) bulunan bölgede, arama çalışmalarına devam ederken, ekiplerin dik vadileri ve uçurumları, halatlı istasyon yardımıyla aşmaları, kameralar tarafından görüntülendi.
'dan Uludağ'a 1 Aralık Pazar sabahı gelen amatör dağcılar Mert Alparslan ve Efe Sarp, 34 SK 2280 plakalı otomobillerini Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığı'nın önüne park edip, zirve tırmanışına geçti. Dağcılar, sisin etkili olduğu bölgede, hava kararınca yollarını kaybetti. Aileleri, Alparslan ve Sarp'a ulaşamayınca, jandarmaya verdi. Bunun üzerine aynı gün saat 23.00 sıralarında Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Özel Harekat (JÖH), AFAD, BAKUT, İHH, AKUT ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri, arama- kurtarma çalışması başlattı. Uludağ'ın Yedigöller, Maden, Saitiabat, Çobankaya, Sarıalan ve Alaçam bölgelerinde arama yapıldı.
DİK VADİ VE UÇURUMLAR, HALATLI İSTASYONLARLA AŞILIYOR
Kayıp dağcıları arama çalışmaları, 11'inci günde de sürdürüldü. Ekipler, dağcılara ait mont, bere ve batonların bulunduğu Küreklidere Şelalesi yakınlarında, arama çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, yer yer 1.5 metreyi bulan kar kalınlığında, dik vadileri, uçurumları ve şalaleleri aşmak için, halatlı istasyonlar kuruyor. Olumsuz hava şartlarının hakim olduğu Uludağ'da, arama çalışmaları karadan sürdürülüyor. Öte yandan Uludağ'da saat 15.00'den sonra yoğun kar yağışı ve sis bekleniyor.
GÖRÜNTÜ BİLGİSİ
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-Ekiplerin vadi, şalale ve dik uçurumlarda arama yapması
Haber: Berktuğ ÖNCÜ - Kamera: Muammer İRTEM-Semih ŞAHİN
Bursa uludağ'da kaybolan dağcılar, uçurum ve vadi kenarlarında böyle aranıyor

İstanbul, Uludağ, Aralık, EFE, Güncel

Kaynak: DHA


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