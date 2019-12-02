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Bursa uludağ'da zirve tırmanışı yapan 2 dağcı kayboldu-1

Uludağ'da zirve tırmanışı yapan 2 dağcı kaybolduULUDAĞ'da dün akşam zirveye çıkmak için tırmanış yapan 2 dağcı kayboldu.

02.12.2019 15:02 | Son Güncelleme: 02.12.2019 15:04
'da zirve tırmanışı yapan 2 dağcı kayboldu
ULUDAĞ'da dün akşam zirveye çıkmak için tırmanış yapan 2 dağcı kayboldu. Kar yağışı ile soğuk havanın etkili olduğu zirvede, jandarma ve AFAD ekipleri, 2 dağcıyı arıyor. Dün sabah saatlerinde İstanbul'dan Uludağ'a gelen Mert Alparslan ve Efe Sarp, zirve tırmanışı yapmak için Uludağ Karakol Komutanlığı'nın 100 metre ilerisine, 34 SK 2280 plakalı araçlarını park etti. Daha sonra zirve tırmanışına geçen 2 dağcı, akşam saatlerinde havanın kararmasının ardından, sisin de etkili olması nedeniyle yollarını kaybetti. Aileleri dağcılara ulaşamayınca gece saatlerinde durumu jandarma ekiplerine verdi.
Kar kalınlığının 15 santimetre, hava sıcaklığının eksi 3 derece olarak ölçüldüğü Uludağ'da, jandarma ve AFAD ekipleri, dün gece arama çalışması başlattı. Ancak bir süre sonra olumsuz hava şartları nedeniyle arama kurtarma çalışmaları sonlandırıldı. Bugün sabahın ilk ışıklarıyla bölgeye gelen AFAD ve jandarma ekipleri, arama çalışmalarına yeniden başladı. Sivil kurtarma ekiplerinin de Bursa'dan Uludağ'a yola çıktığı öğrenildi. 2 dağcıyı arama çalışmaları aralıksız sürüyor.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR Mehmet İNAN- Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)-
Bursa uludağ'da zirve tırmanışı yapan 2 dağcı kayboldu-1

Jandarma, Uludağ, AFAD, Güncel

Kaynak: DHA


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