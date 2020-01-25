Bursa Uludağ, Red Bull Homerun'a ev sahipliği yapacak

Bursa Uludağ , yılın en büyük kış sporu etkinliği Red Bull Homerun'a evsahipliği yapmaya hazırlanıyor. 8 Şubat Cumartesi günü binlerce ekstrem spor ve adrenalin tutkunu, Türkiye 'nin en önemli kayak ve kış eğlence merkezi olan Uludağ'da heyecanlı ve farklı bir kış sporu deneyimi yaşayacak. Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilecek Red Bull Homerun'a katılmak isteyen herkes redbull.com.tr/homerun adresinden başvurabilecek.

Türkiye'nin en büyük kış sporu etkinliği olan Red Bull Homerun, 8 Şubat Cumartesi günü Bursa Uludağ'da yapılacak. Uludağ ile birlikte Kartalkaya, Erciyes ve Palandöken'de gerçekleştirilecek, spor ve eğlenceyi bir araya getiren etkinlikte, amatör ve profesyonel sporcular, heyecanlı ve farklı bir kış sporu deneyimi yaşayacak. Red Bull Homerun, kayıtların açıldığı ilk haftada Bursa'daki 200'den fazla ekstrem spor ve adrenalin tutkunundan başvuru aldı.

Yarışmacıların 200 metre koşarak ekipmanlarına ulaşacağı sonrasında en hızlı şekilde bitiş çizgisine varmaya çalışacağı Red Bull Homerun kayak ve snowboard olmak üzere 2 kategoriden oluşuyor. Her kategorinin kadın ve erkek birincilerinin yanı sıra en yaratıcı ve eğlenceli kostüme de sürpriz ödüllerin verileceği etkinliğe ücretsiz olarak katılınabiliyor. Kayıt olmak ve etkinlik hakkında daha fazla bilgi almak isteyenler redbull.com.tr/homerun adresini ziyaret edebilecek.

RED BULL HOMERUN NEDİR?

Dünyanın en önemli kayak merkezlerinde 10 seneden fazladır yapılan Red Bull Homerun, eğlence ve sporu bir araya getiren global çapta bir organizasyon. Etkinliğe katılanların önce koşarak ekipmanlarına ulaştıkları, sonrasında da kayak ya da snowboard'larıyla en hızlı şekilde bitiş çizgisine varmaya çalıştıkları Red Bull Homerun'da en önemli kural katılımcıların birbirlerine temas etmemeleri ve çok eğlenmeleri. Spor ve eğlenceyi bir araya getiren etkinlik eşsiz bir kutluma ile sona erecek. Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilecek Red Bull Homerun, dünyadaki örneklerinden farklı olarak Türkiye'de 4 kayak merkezinde aynı gün, aynı anda düzenlenecek.