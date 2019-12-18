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Bursa Uludağ Üniversitesi heyetinden Batı Trakya ziyareti

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve üniversite yöneticileri, Batı Trakya'yı ziyaret ederek, Türk yöneticiler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve üniversite öğrenci adaylarıyla görüştü.

18.12.2019 11:13 | Son Güncelleme: 18.12.2019 11:18Bursa Uludağ Üniversitesi heyetinden Batı Trakya ziyareti
Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve üniversite yöneticileri, Batı Trakya'yı ziyaret ederek, Türk yöneticiler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve üniversite öğrenci adaylarıyla görüştü.

Bursa Uludağ Üniversitesi yönetimi, Batı Trakya'daki Türk kökenli vatandaşlarla bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Gümülcine, İskeçe ve Kırcaali'yi kapsayan Batı Trakya ziyaretinde BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, ^^ Prof. Dr. Adem Doğangün ve Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu ile BUÜ ULUYÖS Koordinatörü Prof. Dr. Başak Aydem Çiftçioğlu hazır bulundu. Heyet, bölgede yaşayan Türk idareciler, farklı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve üniversite öğrenci adaylarıyla görüştü. Ziyarette ULUYÖS sınavı hakkında bilgilendirme ve imtihana girecek öğrenci sayısının arttırılması noktasında yetkililerle fikir alışverişinde bulunuldu.

İlk Türkiye Cumhuriyeti Gümülcine Başkonsolosu Murat Ömeroğlu tarafından ağırlanan BUÜ heyeti, üniversitede yapılan çalışmalar hakkında Başkonsolos Ömeroğlu'na bilgiler verdi. Batı Trakya Türkleri için yapılabilecek çalışmalar hakkında görüşlerini aktaran Rektör Prof. Dr. A. Saim Kılavuz, "Batı Trakya bölgesi, bizim millet olarak yıllardır hassas olduğumuz ve özen gösterdiğimiz bölgelerin başında gelmektedir. Sınırlarımız ötesinde yaşayan bütün soydaşlarımızın her zaman kalbimizde ve başımızın üstünde yeri vardır. Bursa Uludağ Üniversitesi olarak kardeşlerimize kapılarımız sonuna kadar açıktır. Akademisyen ve öğrenci değişim programlarının yanı sıra Yabancı Öğrenci Sınavı ile de bu bölgeden öğrencilerimizi almaya devam ediyoruz. Batı Trakya'da yaşayan kardeşlerimiz için üniversite yönetimi olarak elimizden gelen desteği vermeye her zaman hazırız" diye konuştu.

BUÜ heyeti Gümülcine seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif ve Müftü Yardımcısı Fehim Ahmet Hasan, Gümülcine Türk Gençler Birliği Başkanı Necat Ahmet, Ömer Lütfi Derneği Başkanı Müzekki Ahmed, Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis, İskeçe Türk Birliği Dernek Başkanı Ozan Ahmetoğlu ve İskeçe seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete ile görüşmeler yaptı. Heyet, ziyaretler sırasında Gümülcine, İskeçe ve Kırcaali'de yaşayan soydaşlar, öğrenciler ve Türk esnafla bir araya geldi. - BURSA

Uludağ Üniversitesi, Batı Trakya, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

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