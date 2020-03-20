Bursa Uludağ Üniversitesi’nde virüs önlemleri alındı
Türkiye'de de görülen koronavirüs salgınına karşı Bursa Uludağ Üniversitesi'nde (BUÜ) alınan önlemler arttırılıyor.
20.03.2020 17:27 | Son Güncelleme: 20.03.2020 17:27
Türkiye 'de de görülen koronavirüs salgınına karşı Bursa Uludağ Üniversitesi'nde (BUÜ) alınan önlemler arttırılıyor. İlk etapta öğrencilerini 3 haftalık izne gönderen üniversitede, fakülte ve sosyal mekanlarda dezenfeksiyon çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.
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Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Uludağ Üniversitesi, Türkiye, Bursa, Ekonomi