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Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Kılavuz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

24.12.2019 16:28 | Son Güncelleme: 24.12.2019 16:28 Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Kılavuz, AA'nın
Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Prof. Dr. Kılavuz, AA muhabirleri ile foto muhabirleri tarafından yurt içi ve dışında çekilen fotoğrafları inceledi.
Haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" başlıklı fotoğrafına oy veren Kılavuz, yaşamda Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam", sporda ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı karesini tercih etti.
Kılavuz, AA'nın hem habercilikte hem de görselleriyle Türkiye'nin yüz akı olduğunu ve dünya çapında önemli işlere imza attığını söyledi.
AA çalışanlarının, dünyanın dört bir yanındaki olayları, doğru kaynaklardan, bazen de çok zor koşullarda Türk kamuoyuna yansıttığını ifade eden Kılavuz, "Bilgi alma özgürlüğümüze ciddi anlamda katkıda bulunuyorlar. Gece gündüz demeden dünyanın dört bir yanında çalışan AA personelini tebrik ediyorum. Çalışmalarında başarılar diliyorum." diye konuştu.

Uludağ Üniversitesi, Mustafa Yalçın, Saim Kılavuz, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

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