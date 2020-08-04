BURSA Uluslararası lise ilk mezunlarını verdi

Uluslararası lise ilk mezunlarını verdi

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak 4 yıl önce eğitim vermeye başlayan ve 70 ülkeden 494 öğrencinin eğitim hayatını sürdürdüğü Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin ilk mezunları göğüs kabarttı.

Osmangazi Belediyesi tarafından Bursa'ya kazandırılan ve Türkiye'nin en modern liselerinden biri olan Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi, ilk mezunlarını verdi. 4 farklı kıtadan öğrencinin bulunduğu lisenin mezunları, üniversite sınavında aldıkları puanlarla adeta gurur kaynağı oldu. Büyük mutluluk yaşayan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, başarılı öğrenciler ile okul müdürü Mehmet Türkmen'i Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde ağırladı. Öğrencilerin geleceğe yönelik hedefleriyle ilgili sohbet eden Başkan Dündar, 'Bizler, bu yıl ilk mezunlarımızı verdik. Açıklanan sonuçlarla tüm öğrencilerimizin başarı yakaladığını gördük. Farklı mimarinin yanı sıra özel eğitim öğretim sisteminin bir araya gelmesi öğrencilerimizi başarılı kıldı. Öğrencilerimiz yapacakları tercihlerle inşallah gönüllerindeki üniversiteye yerleşecekler. Sağlam temellerle, vatana ve millete hayırlı olmak için çalışmaya devam edecekler. Allah yollarını açık etsin' dedi.

Türkiye'nin örnek okulunun ilk mezunları olmanın heyecanını yaşayan öğrenciler ise başarılarında katkı sağlayan Başkan Mustafa Dündar ve öğretmenlerine teşekkür etti.