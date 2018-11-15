Bursa Uudağ Üniversitesi Toplumsal Sosyal Projeler Atölyesi

TOSPA'dan 23 gönüllü ve Konuşan Eller İzci Ocağı'ndan 20 öğrencinin katılımı ile Bursa Uludağ Üniversitesi'nde gerçekleşen etkinlik buz kırıcı oyunlar ile başladı. Üniversite yerleşkesinin gezilerek öğrencilere fakültelerin tanıtımının yapılmasının ardından lise öğrencileri ve gönüllülerden oluşan ekipler oryantiring etkinliği kapsamında harita ile hedefleri buldu ve işaret diline karşı toplumsal bilinci geliştirmek için buldukları hedefte ilk karşılaştıkları kişiye harfin işaret dili ile gösterimini öğreterek fotoğraf çekindi.

Hedeflerin tamamlanması ile projenin adı olan "Herkes Duyar" sloganını en kısa sürede tamamlayan takıma madalyaları takdim edildi. Son olarak çekişmeli bir bowling turnuvası ile oldukça keyifli anlar yaşandı. "Herkes Duyar" sloganı ile yola çıkıp gün boyu sesini tüm üniversiteye duyuran, farklılıkları ötekileştirmeden bütünleştirmenin mutluluğunu yaşayan TOSPA gönüllüleri ve lise öğrencileri bir sonraki etkinliği sabırsızlıkla beklediklerini ifade ederek vedalaştı.