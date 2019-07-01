01.07.2019 19:49
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BURSA Uygulama yapan trafik polisine çarpıp yaraladı

Uygulama yapan trafik polisine çarpıp yaraladıBURSA'nın İnegöl ilçesinde, 'dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü, trafik polisine çarptı.

Uygulama yapan trafik polisine çarpıp yaraladı
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 'dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü, trafik polisine çarptı. Trafik polisi İsmail Z. ile motosiklet sürücü Soner D. (21) yaralandı. Olay, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay, Hamidiye Mahallesi, Kuğulupark Sokak üzerinde meydana geldi. İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri, sokak üzerinde motosikletlere yönelik uygulama yapmaya başladı. Trafik polisi İsmail Z., motosikletiyle gelen Soner D.'ye 'dur' ihtarına bulundu. Durmayan motosiklet sürücüsü, trafik polisine çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen trafik polisi ile motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi 'ne götürülerek tedaviye alındı.
Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Yapılan incelemede motosikletin plakasız olduğu ortaya çıktı.
Olayla ilgili motosiklet sürücüsü Soner D. hakkında işlem yapıldı.BURSA Uygulama yapan trafik polisine çarpıp yaraladı
Kaynak: DHA
İnegöl , Güncel

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