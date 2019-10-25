Haberler » Güncel » Bursa-uyuşturucu kullandığı öne sürülen genç, sokak ortasında kriz geçirdi

Bursa-uyuşturucu kullandığı öne sürülen genç, sokak ortasında kriz geçirdi

Uyuşturucu kullandığı öne sürülen genç, sokak ortasında kriz geçirdiBursa'nın İnegöl ilçesinde B.M.'nin (22) uyuşturucu madde aldıktan sonra kriz geçirdiği ileri sürüldü.

25.10.2019 18:10
BURSA-Uyuşturucu kullandığı öne sürülen genç, sokak ortasında kriz geçirdi
Bursa'nın İnegöl ilçesinde B.M.'nin (22) uyuşturucu madde aldıktan sonra kriz geçirdiği ileri sürüldü. Kaldırıma yatıp, kıvranan gencin bu anları, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Olay, öğle saatlerinde, İnegöl ilçesine bağlı Cuma Mahallesi'nde meydana geldi. B.M.'nin, madde uyuşturucu kullandıktan sonra kriz geçirdiği öne sürüldü. Bir anda yere yığılan genç, kaldırımda kıvranıp, bağırmaya başladı. B.M.'ye yardım etmeye çalışan çevredekiler, sağlık ve polis ekiplerine de haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, B.M.'yi ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Madde bağımlısı olduğu ileri sürülen B.M.'nin bu anları, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Bursa-uyuşturucu kullandığı öne sürülen genç, sokak ortasında kriz geçirdi

İnegöl, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
18:25 Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Yetenek ve Beceri Merkezi açılışına katıldı
18:24 İspanya Rallisi öncesi Toyota Gazoo Racing'den gövde gösterisi
18:23 Sakarya-aydınlatma direğine çarpan otomobil metal yığınına döndü 2 yaralı
18:21 Selçuk: "BİLSEM'lerle ilgili yeni atılım içerisindeyiz"
18:20 Borsa haftayı düşüşle tamamladı
18:20 Yavi katliamında hayatını kaybeden 33 kişi anıldı
18:20 Esed rejimi can almaya devam diyor
25.10.2019 18:26:09