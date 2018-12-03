Bursa Uyuşturucu Operasyonunda, Araba Anahtarı Şeklinde Hassas Terazi Ele Geçirildi

03 Aralık 2018 Pazartesi 15:36



03 Aralık 2018 Pazartesi 15:36

Bursa Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu madde satışı yapan bir iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda, araba anahtarı görünümlü hassas terazi ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden biri basın mensuplarına Adaletin bu mu diye tepki gösterdi.Bursa Emniyet Müdürlüğü Uyuştucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri,WhatsApp ihbar hattına gelen bir ihbarı değerlendirdi. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu düğmeye basan ekipler belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operaonda araba anahtarı görünümlü hassas terazi, 100 gram metamfetamin, 40 gram esrar, bir miktar bonzai ve çok sayıda extacy hap ele geçirildi. Şüphelilerin polise yakalanmamak için anahtar şeklinde terazi kullandıkları kaydedildi. Gözaltına alınan G.Ö., M.P., S.T., M.G., K.G., H.V. ve E.A., haklarında uyuşturucu ticaretinden işlem yapılarak adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri görüntü alan basın mensuplarına Adaletin bu mu diye tepki gösterdi.