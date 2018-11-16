Bursa - Uyuşturucu Satıcılarına Baskın 2 Gözaltı

16 Kasım 2018 Cuma 15:47



16 Kasım 2018 Cuma 15:47

Uyuşturucu satıcılarına baskın 2 gözaltıBURSA'da narkotik polisinin yaptığı operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ile bu maddelerin çoğaltımında kullanılan kilolarca ham madde ele geçirildi. Uyuşturucu madde satıcısı 2 kişi gözaltına alındı.Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kullanmak amacıyla uyuşturucu madde satın aldıkları belirlenen 5 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin alınan ifadelerinin ardından soruşturmayı derinleştiren ekipler, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen C.T. ve K.İ.'yi takibe aldı. Şüpheliler, evlerine yapılan operasyonda gözaltına alındı.UYUŞTURUCUYU KİLOLARCA ÇOĞALTACAKLARDIŞüphelilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramada 35 gram metamfetamin, bir miktar esrar, bir miktar bonzai, bir miktar kokain ve 170 gram uyuşturucu madde ile uyuşturucu üretimi ve çoğaltımında kullanılan kilolarca hammadde ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından gözaltına alınan 7 kişiden 5'i hakkında 'kullanmak amacıyla uyuşturucu madde satın almak'tan lamasıyla adli işlem yapılırken, C.T. ve K.İ. 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.