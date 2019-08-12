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BURSA UYUŞTURUCU TİCARETİ ŞÜPHELİSİ ÇİFT, 4 KİLO BONZAİ İLE YAKALANDI

Bursa'da, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen çift, düzenlenen operasyonla yakalandı.

12.08.2019 12:27
BURSA UYUŞTURUCU TİCARETİ ŞÜPHELİSİ ÇİFT, 4 KİLO BONZAİ İLE YAKALANDI
Bursa'da, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen çift, düzenlenen operasyonla yakalandı. Çiftin evleri ile araçlarında yapılan aramada 4 kilogram bonzai ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Bursa'ya yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği istihbaratı üzerine harekete geçti. Yapılan araştırmalar sonunda M.T. ve eşi H.T. takibe alındı. Polis, çiftin evine Kurban Bayramı'nın birinci günü sabahı baskın yaptı. Baskında M.T. ve H.T. yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramada 4 kilogram bonzai ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Emniyete götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
BURSA UYUŞTURUCU TİCARETİ ŞÜPHELİSİ ÇİFT, 4 KİLO BONZAİ İLE YAKALANDI

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Kaynak: DHA

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