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Bursa Valiliği'nde yoğun mesai

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatının ardından tüm valiliklerde olduğu gibi Bursa'da da Genişletilmiş İl İdare Kurulu ve İl Pandemi Kurulu toplantıları yapıldı.

28.03.2020 12:46 | Son Güncelleme: 28.03.2020 12:46
Bursa Valiliği'nde yoğun mesai
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatının ardından tüm valiliklerde olduğu gibi Bursa 'da da Genişletilmiş İl İdare Kurulu ve İl Pandemi Kurulu toplantıları yapıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimat ile bugün saat 09.00 İtibariyle tüm illerde, korona virüs salgınının yayılmasının önlenmesi amacıyla, il idare kurulları ve pandemi kurullarının toplanacağı açıklandı.

Yapılan açıklamanın ardından Bursa Valisi Yakup Canbolat başkanlığında Çarşamba Valilik Binası Toplantı Salonu'nda Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Vali Yardımcısı Mustafa Özsoy, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan, İl Sağlık Müdürü Halim Ömer Kaşıkcı, İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, Çevre ve Şehircilik İl Müdür Vekili M. Ersan Aytaç, İl Defterdarı Mehmet Yazar ile Burulaş Genel Müdürü M.Kürşat Çapar'ın katılımıyla bir toplantı yapıldı.

Ayrıca Vali Canbolat Başkanlığı'nda İl Pandemi Kurulu da toplandı. Aynı yöneticilerin katıldığı Pandemi Kurulu toplantısında da Bursa'daki son durum, alınacak tedbirler ve alınan yasak kararlarının nasıl uygulanacağı istişare edildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Bursa, Güncel

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Haberler ›› Güncel ››Bursa Valiliği'nde yoğun mesai - Haberler

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