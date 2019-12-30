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Bursa Valiliği'nden kar uyarısı

Bursa Valiliği Keles ve İnegöl ilçesi için kar uyarısı yaptı.

30.12.2019 13:29 | Son Güncelleme: 30.12.2019 13:34 Bursa Valiliği'nden kar uyarısı
Valiliği ve ilçesi için kar uyarısı yaptı.

Valilik'ten yapılan açıklamada, "Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan son değerlendirmelere göre; bugün (30.12.2019) öğle saatlerine doğru başlayacağı tahmin edilen kar yağışlarının aralıklı olarak yarın öğle saatlerine kadar devam edeceği; özellikle Bursa'nın güneydoğu Keles ve İnegöl ilçelerinde 7-15 santimetre kar örtüsü bırakacağı beklenmektedir. Ulaşımda aksamalara sebep olacak, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi, buzlanma ve don gibi durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. - BURSA

Bursa Valiliği, İnegöl, Keles, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

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