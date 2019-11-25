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Bursa Valiliği'nden kış lastiği uyarısı: 625 lira cezası var

Bursa'da kış lastiği uygulaması 1 Aralıkta başlıyor. Kış lastiği bulundurmayan araçlara 2918 Sayılı KTK'nın 65/a Maddesi gereğince 625 lira para cezası uygulanacağı açıklandı.

25.11.2019 21:29 | Son Güncelleme: 25.11.2019 21:43

Valiliği, Bursa ili ve bağlı ilçelerde belediye hudutlarında şehir içi yolcu ve yük taşımacılığında kış lastiği uygulamasının 01 Aralık-01 Mart tarihleri arasında uygulanmaya başlanacağını bildirdi.

625 LİRA PARA CEZASI UYGULANACAK

Yapılan yazılı açıklamada, "Belirtilen tarihlerde Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce yapılacak denetimlerde kamyon, kamyonet, minibüs çekici, tanker, otobüsler ve ticari otomobillerde kış lastiği olması gerekmektedir. Kamyon, çekici, tanker, otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin kış lastiği olması, kamyon, çekici, tanker ve otobüslerde kış lastiği diş derinliğinin 4 minimetre'den, kamyonet, minibüs ve otomobil türü araçlarda ise 1,6 minimetre'den az olmaması şartları aranacaktır. Mevzuata uygun şekilde kış lastiği bulundurmayan araçlara 2918 Sayılı KTK'nın 65/a Maddesi gereğince 625 lira para cezası uygulanacaktır" cümlelerine yer verildi.

Bursa Valiliği'nden kış lastiği uyarısı: 625 lira cezası var

Bursa Valiliği, Bursa, Ekonomi, Güncel


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