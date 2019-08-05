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Bursa Valiliği'nden yangın açıklaması

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde çıkan orman yangınını söndürmek için havadan ve karadan çalışmalar sürürken, Bursa Valiliği'nden açıklama geldi.

05.08.2019 15:20 Bursa Valiliği'nden yangın açıklaması
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde çıkan orman yangınını söndürmek için havadan ve karadan çalışmalar sürürken, Bursa Valiliği'nden açıklama geldi. Açıklamada, "Orhaneli ile Mustafakemalpaşa arasında bulunan Çivili yakınlarındaki ormanlık alanda bugün saat 09: 30 civarında 5 ayrı noktada ayrı ayrı zamanlarda orman yangını çıktı. Yangın şu an 9 ayrı noktada devam etmektedir. Bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yönlendirilmiştir. Ayrıca 5 helikopter de söndürme çalışmalarına eşlik etmekte ve 2 helikopterin daha en kısa zamanda çalışmalara katılması sağlanacaktır. Bütün imkanlar seferber edilmektedir. Yangının nasıl çıktığı araştırılıyor" denildi.
(Ahmet Küçükkaraca/İHA)

Bursa Valiliği, Orhaneli, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

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