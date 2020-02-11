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Bursa Valiliğinden hava kalitesi açıklaması

Bursa Valiliği'nden, hava kalitesi indeks değerlerinin tehlikeli seviyeye yükseldiği haberleriyle ilgili yazılı açıklama yapıldı.

11.02.2020 17:14 | Son Güncelleme: 11.02.2020 17:14Bursa Valiliğinden hava kalitesi açıklaması
Valiliği'nden, hava kalitesi indeks değerlerinin tehlikeli seviyeye yükseldiği haberleriyle ilgili yazılı açıklama yapıldı.
Basında yer alan ilçesi Soğanlı Mahallesi'nde bulunan Bursa istasyonu hava kalitesi indeks değerlerinin tehlikeli seviyeye yükseldiği haberleri üzerine inceleme gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bursa istasyonunda www.havaizleme.gov.tr web adresindeki indeks değerinin partikül madde cinsinden son on günlük süreçte 4 gün 'iyi', 4 gün 'orta' ve 2 gün de 'hassas' seviyelerinde yer aldığı tespit edilmiştir."

Bursa Valiliği, Osmangazi, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

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