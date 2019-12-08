Haberler » 3. Sayfa » Bursa Valiliğinden kayıp dağcılarla ilgili açıklama - Haberler

Bursa Valiliğinden kayıp dağcılarla ilgili açıklama

Bursa Valiliği 7 gündür kayıp iki dağcının aranması ile ilgili yeni açıklama yayımladı.

08.12.2019 22:24 | Son Güncelleme: 08.12.2019 22:32Bursa Valiliğinden kayıp dağcılarla ilgili açıklama
Valiliği 7 gündür kayıp iki dağcının aranması ile ilgili yeni açıklama yayımladı.

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, "01.12.2019 tarihinde 'da zirveye doğru yürüyüşe çıktıktan sonra alınamayan iki dağcı için başlatılan arama çalışmaları ile ilgili olarak, 07.12.2019 tarihinde icra edilen arama faaliyetleri esnasında, Kürekli Deresi civarında karla kısmen kaplanmış vaziyette, bir adet kırmızı mont ve montun ceplerinde ise bir adet yeşil renkli bere, mavi renkli anahtarlık ve iki adet anahtar tespit edilmiştir. Şahısların İstanbul ilinden başlayarak, Bursa ili Uludağ Milli Parkı Bölgesi'nde kaybolmaları sürecine kadar tespit edilen çok sayıda güvenlik kameraları görüntülerinin detaylı olarak incelenmesi neticesinde bulunan eşyaların, kayıp olan dağcılardan Efe Sarp'a ait olduğu tespit edilmiştir." denildi.

Açıklamada, "08.12.2019 tarihinde, kayıp olan iki dağcıyı arama faaliyetleri, montun Kürekli Deresi bölgesinde bulunması nedeniyle insansız hava aracı (drone) ile bu alan esas alınarak yaklaşık 1 kilometre çaplı bir alanda sürdürülmektedir. Arama çalışmalarına 1 Jandarma İnsanlı Keşif Uçağı (JİKU), 2 helikopter, 4 Asayiş Timi, 75 JÖH Timi, 16 JAK personeli, 30 AFAD personeli ve 88 Sivil Arama ve Kurtarma ekibi olmak üzere toplam 216 kurtarma personeli katılmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi. - BURSA

Bursa Valiliği, Uludağ, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

22:36 Niğde'de iki aile arasında arazi kavgası: 4 yaralı - Haberler
22:31 Kuşadası'nda 33 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler
22:30 Didim'de 92 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler
22:27 İstanbul Valiliğinden Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu açıklaması - Haberler
22:24 Bursa Valiliğinden kayıp dağcılarla ilgili açıklama - Haberler
19:32 Son dakika: Bakan Akar'dan ABD ve Rusya'ya çağrı: Sorumluluklarını yerine getirmelerini bekliyoruz - Haberler
18:36 Libya duyurdu: Türkiye ile yapılan mutabakat yürürlüğe girdi - Haberler
18:13 Düzce'de tır şoförünün hatası felakete yol açtı: 2 ölü, 23 yaralı - Haberler
17:59 Şehir Üniversitesi polemiği büyüyor! Ahmet Davutoğlu ve ekibi mal varlıklarını açıklayacak - Haberler
17:59 AK Parti Eskipazar İlçe Başkanı İsmail Palaz, görevinden istifa etti - Haberler
8.12.2019 22:46:50