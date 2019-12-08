Bursa Valiliğinden kayıp dağcılarla ilgili açıklama: Efe Sarp'a ait mont ve berenin bulunduğu bölge aranıyor

İstanbul'dan Uludağ'a 1 Aralık Pazar sabahı gelen amatör dağcılar Mert Alparslan ve Efe Sarp'ı bulmak için 7 gündür devam eden arama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bursa Valiliği 7 gündür kayıp iki dağcının aranması ile ilgili yeni açıklama yayımladı. Açıklamada ""Arama çalışmalarına 1 Jandarma İnsanlı Keşif Uçağı (JİKU), 2 helikopter, 4 Asayiş Timi, 75 JÖH Timi, 16 JAK personeli, 30 AFAD personeli ve 88 Sivil Arama ve Kurtarma ekibi olmak üzere toplam 216 kurtarma personeli katılmaktadır" denildi.

"BULUNAN MONT KAYIP DAĞCIYA AİT"

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, "01.12.2019 tarihinde Uludağ'da zirveye doğru yürüyüşe çıktıktan sonra haber alınamayan iki dağcı için başlatılan arama çalışmaları ile ilgili olarak, 07.12.2019 tarihinde icra edilen arama faaliyetleri esnasında, Kürekli Deresi civarında karla kısmen kaplanmış vaziyette, bir adet kırmızı mont ve montun ceplerinde ise bir adet yeşil renkli bere, mavi renkli anahtarlık ve iki adet anahtar tespit edilmiştir. Şahısların İstanbul ilinden başlayarak, Bursa ili Uludağ Milli Parkı Bölgesi'nde kaybolmaları sürecine kadar tespit edilen çok sayıda güvenlik kameraları görüntülerinin detaylı olarak incelenmesi neticesinde bulunan eşyaların, kayıp olan dağcılardan Efe Sarp'a ait olduğu tespit edilmiştir." denildi.

"MONTUN BULUNDUĞU ALAN TARANIYOR"

Açıklamada, "08.12.2019 tarihinde, kayıp olan iki dağcıyı arama faaliyetleri, montun Kürekli Deresi bölgesinde bulunması nedeniyle insansız hava aracı (drone) ile bu alan esas alınarak yaklaşık 1 kilometre çaplı bir alanda sürdürülmektedir. Arama çalışmalarına 1 Jandarma İnsanlı Keşif Uçağı (JİKU), 2 helikopter, 4 Asayiş Timi, 75 JÖH Timi, 16 JAK personeli, 30 AFAD personeli ve 88 Sivil Arama ve Kurtarma ekibi olmak üzere toplam 216 kurtarma personeli katılmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

DRONE DA KULLANILIYOR

Arama çalışmalarında, siste görüntüleme özelliğine sahip metal cisimleri tespit edebilen askeri amaçlı drone da kullanılıyor.

VATANDAŞLAR DA DESTEK VERİYOR

Çalışmalar devam ederken, bölgedeki kırsal mahallerde yaşayanlar da konuyla ilgili bilgilendirildi. Muhtarlar ve mahalle sakinleri de kendi bölgelerindeki ahır, samanlık ve kullanılmayan binaları kontrol etti.

NE OLMUŞTU?

Uludağ'da 1 Aralık Pazar gecesi zirve tırmanışı yaparken kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp'ı (37) arama çalışmalarının 7'nci gününde, Efe Sarp'a ait mont ve bere bulundu. Arama çalışmalarını bu bölgeye yoğunlaştıran ekipler, Kürekli Dere Şelalesi bölgesindeki sarp kayalıkların ve dere yataklarının bulunduğu bölgeyi arıyor.

İstanbul'dan Uludağ'a 1 Aralık Pazar sabahı gelen amatör dağcılar Mert Alparslan ve Efe Sarp'ı bulmak için 7 gündür devam eden arama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Dün gece arama kurtarma ekipleri tarafından dere yatağında bulunan kırmızı mont ve cebinden yeşil bir bere ile bir ev anahtarı çıktı. Dere yatağı bölgesine çok sayıda ekip sevk edilirken, ekipler buldukları malzemeleri Efe Sarp'ın ailesine gösterdi. Mont, bere ve ev anahtarını gören ailesi bunların Efe Sarp'a ait olduklarını teyit etti. Ayrıca Efe Sarp'ın cebinden çıkan anahtarın evinin anahtarı olduğu öğrenildi.