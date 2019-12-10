Haberler » Güncel » Bursa Valiliğinden kayıp dağcılarla ilgili 'baton' açıklaması - Haber

Bursa Valiliğinden kayıp dağcılarla ilgili 'baton' açıklaması

BURSA (İHA) – Bursa Valiliğinden 2 dağcının bulunan kar bastonu (baton) ile ilgili yapılan açıklamada, "Daha önce bulunmuş olan monta, kuş uçuşu yaklaşık 70 metre uzaklıkta dere içerisinde saplanmış ve donmuş vaziyette 1 adet tırmanış batonu bulunmuştur" denildi.

10.12.2019 18:05 | Son Güncelleme: 10.12.2019 18:10Bursa Valiliğinden kayıp dağcılarla ilgili 'baton' açıklaması
BURSA (İHA) – Valiliğinden 2 dağcının bulunan kar bastonu (baton) ile ilgili yapılan açıklamada, "Daha önce bulunmuş olan monta, kuş uçuşu yaklaşık 70 metre uzaklıkta dere içerisinde saplanmış ve donmuş vaziyette 1 adet tırmanış batonu bulunmuştur" denildi.

Bursa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "1 Aralık 2019 tarihinde 'da zirveye doğru yürüyüşe çıktıktan sonra alınamayan iki dağcı için başlatılan arama çalışmaları ile ilgili olarak 10 Aralık 2019 tarihinde kayıp olan iki dağcıyı arama faaliyetleri, kayıp dağcılardan Efe SARP'a ait montun Kürekli Deresi bölgesinde bulunması nedeniyle insansız hava araçları (Drone) ile bu alan esas alınarak sürdürülmektedir. Daha önce bulunmuş olan monta, kuş uçuşu yaklaşık 70 metre uzaklıkta dere içerisinde saplanmış ve donmuş vaziyette 1 adet tırmanış batonu bulunmuştur. Çevresinde detaylı arama yapılmış olup, bir iz ve bulguya rastlanmamıştır. Arama çalışmalarına 1 JİKU (Jandarma İnsanlı Keşif Uçağı), 3 helikopter, 4 Jandarma Asayiş Timi, 1 JÖH Timi, 16 JAK personeli, 20 AFAD personeli ve 51 Sivil Arama ve Kurtarma ekibi olmak üzere toplam 95 kurtarma personeli katılmaktadır" denildi. - BURSA

Bursa Valiliği, Uludağ, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:35 "Çocuklar üşümesin" diye kulübe yapılan köyün çamurlu yolları kumlanıyor - Haber
19:32 Antalya'da sağlık çalışanlarına yönelik "Sağlıklı İletişim" çalıştayı düzenlendi - Haber
19:30 Antalya'da eşini 21 bıçak darbesiyle yaralayan sanığın davasında çocukları dinlendi - Haber
19:29 Meteorolojiden Antalya için yapılan kırmızı kodlu ilk uyarı - Haber
19:29 Karacasu'da 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü kutlandı - Haber
19:16 Kocasının 21 kez bıçakladığı Ayşe: Ölüme terk edildim, yarım kalanı tamamlamak isterler - Haber
18:54 İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri Orhan Pamuk'la alakalı değil - Haber
17:55 Antalya'da kırmızı alarm verilmesinin ardından şimdi de tüm izinler iptal edildi - Haber
17:48 Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kayınbabasını kaybetti - Haber
16:49 Sosyal medyada küçük kızlara 'cinsel içerikli' yorumlar yazan ilkokul müdürü açığa alındı - Haber
10.12.2019 19:47:00