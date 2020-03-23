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Bursa Valiliğinden maske açıklaması

Bursa Valiliği, maske sıkıntısı olmadığını bildirdi.

23.03.2020 18:19 | Son Güncelleme: 23.03.2020 18:19
Bursa Valiliğinden maske açıklaması
Bursa Valiliği, maske sıkıntısı olmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Son günlerde çeşitli basın yayın organlarında ve sosyal medyada ilimizdeki sağlık kuruluşlarında maske sıkıntısı olduğuna dair haberler yer almaktadır. Sağlık Müdürlüğümüz tarafından 112 Acil Sağlık Hizmetleri, Aile Sağlığı Merkezleri ve kamu hastanelerine yeterli miktarda maske teslimatı yapılmıştır. Bundan sonraki süreçte de belirlenen plan doğrultusunda sağlık tesislerimize maske verilmeye devam edilecektir. İlimizde bulunan sağlık kurumlarımızda yeteri kadar maske mevcut olup bu konuda herhangi bir sıkıntı bulunmamaktadır" denildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler : Bursa Valiliği, Güncel

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