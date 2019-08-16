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Bursa Valiliğinden sağanak uyarısı

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, Bursa ve çevre illerde beklenen sağanak yağışların yarın gece saatlerine kadar devam edeceği bildirildi.

16.08.2019 17:27 Bursa Valiliğinden sağanak uyarısı
Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, Bursa ve çevre illerde beklenen sağanak yağışların yarın gece saatlerine kadar devam edeceği bildirildi.

Bursa Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan son değerlendirmelere göre Bursa, Bilecik ve Eskişehir'in kuzeybatı kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yarın (17.08.2019 Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren gece saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar ve küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzlukluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. - BURSA

Bursa Valiliği, Eskişehir, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

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