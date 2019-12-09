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Bursa Valisi Canbolat: "Efe Sarp'a ait mont ve bere dışında herhangi bir iz, bulgu yok"

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Uludağ'da kaybolan iki kişiyi arama çalışmalarında şu ana kadar Efe Sarp'a ait olduğu belirlenen mont ve bere dışında dışında herhangi bir iz ya da bulguya rastlanmadığını söyledi.

09.12.2019 20:30 | Son Güncelleme: 09.12.2019 20:30Bursa Valisi Canbolat:
Valisi Yakup Canbolat, 'da kaybolan iki kişiyi arama çalışmalarında şu ana kadar Sarp'a ait olduğu belirlenen mont ve bere dışında dışında herhangi bir iz ya da bulguya rastlanmadığını söyledi.
Canbolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kayıp iki kişiyi bulma çalışmalarının 8 gündür yoğun bir şekilde sürdüğünü kaydetti.
Ekiplerin bölgede çalışmaya devam ettiğini aktaran Canbolat, "Şu ana kadar yapılan bütün çalışmalarda Efe Sarp'a ait mont dışında herhangi bir iz ve bulguya rastlanmamıştır." dedi.
İstanbul'dan Bursa'ya 1 Aralık Pazar günü gelen ve araçlarını Uludağ Jandarma Karakolunun yanına park ettikten sonra zirve istikametine yürümeye başlayan Mert Alpaslan (31) ve arkadaşı Efe Sarp (37), bir süre sonra sisin bastırmasıyla kaybolmuş, ihbar üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

Uludağ, Bursa, EFE, Güncel

Kaynak: AA

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