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Bursa Valisi Canbolat: "Hafta sonu kesintisiz evde kalın"

Bursa Valisi Yakup Canbolat vatandaşların hafta sonu kesintisiz olarak evde kalmaları için çağrıda bulundu.

03.04.2020 17:09 | Son Güncelleme: 03.04.2020 17:09
Bursa Valisi Canbolat:
Bursa Valisi Yakup Canbolat vatandaşların hafta sonu kesintisiz olarak evde kalmaları için çağrıda bulundu.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, sosyal medya hesaplarından Bursalılara hafta sonunda kesintisiz evde kalın çağrısı yaptı. Canbolat, "Bu akşamdan itibaren tüm Bursalı hemşerilerimi hafta sonu kesintisiz evde kalmalarını, aileleri ile evde vakit geçirmelerini, acil ve mecbur durumlar dışında sokağa çıkamamalarını istirham ediyorum" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Bursa, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Bursa Valisi Canbolat: 'Hafta sonu kesintisiz evde kalın' - Haberler

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