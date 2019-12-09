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Bursa Valisi Canbolat'tan "ceset bulundu" iddialarına ilişkin açıklama

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Uludağ'da kayıp olan iki dağcıdan birinin cesedinin bulunduğu iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

09.12.2019 21:06 | Son Güncelleme: 09.12.2019 21:11Bursa Valisi Canbolat'tan
Valisi Yakup Canbolat, 'da kayıp olan iki dağcıdan birinin cesedinin bulunduğu iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Uludağ'da 8 gündür aranan kayıp iki dağcıya bugün de bulunamadı. Akşam saatlerinde bazı ajans ve televizyonlarda 2 dağcıdan birinin cesedinin bulunduğu iddiasının yer alması üzerine Bursa Valisi Yakup Canbolat'tan açıklama geldi. Vali Canbolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Uludağ'da kaybolan iki dağcı ile ilgili 8 gündür süren yoğun arama çalışmalarında şuana kadar Efe Sarp'a ait olduğu belirlenen mont ve bere dışında herhangi bir iz yada bulguya rastlanmamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı. - BURSA

Uludağ, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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