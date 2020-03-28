Bursa Valisi'nden ""48SaatHiçÇıkma" çağrısı
Bursa Valisi Yakup Canbolat, sosyal medya hesabından "48SaatHiçÇıkma" paylaşımında bulundu.
28.03.2020 21:45 | Son Güncelleme: 28.03.2020 21:45
Bursa Valisi Yakup Canbolat, sosyal medya hesabından "48SaatHiçÇıkma" paylaşımında bulundu.
Bursa Valisi Yakup Canbolat Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülken için, Bursa için sevdiklerin için, kendin için, devletine destek ol. #48SaatHiçÇıkma #EvdeKalBursa" ifadelerini kullandı. - BURSA
Bursa Valisi Yakup Canbolat Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülken için, Bursa için sevdiklerin için, kendin için, devletine destek ol. #48SaatHiçÇıkma #EvdeKalBursa" ifadelerini kullandı. - BURSA
Kaynak: İHA