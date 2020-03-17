Menü
Haberler ›› Güncel ››Bursa Valisi'nden sokağa çıkma yasağı haberlerine yalanlama - Güncel

Bursa Valisi'nden sokağa çıkma yasağı haberlerine yalanlama

Bursa Valisi Yakup Canbolat, sosyal medya hesaplarından Kestel'de sokağa çıkma yasağı ilan edildiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

17.03.2020 21:15 | Son Güncelleme: 17.03.2020 21:15
Bursa Valisi'nden sokağa çıkma yasağı haberlerine yalanlama
Bursa Valisi Yakup Canbolat, sosyal medya hesaplarından Kestel 'de sokağa çıkma yasağı ilan edildiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Bazı sosyal medya hesaplarından Bursa'nın Kestel ilçesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildiği haberleri üzerine Bursa Valisi Yakup Canbolat sosyal medya üzerinden cevap verdi. Vali Canbolat, "Bazı sosyal medya hesaplarında Kestel ilçesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi haberleri yer almaktadır. Haber asla doğru değildir. Lütfen itibar etmeyiniz. Belediyenin yaptığı anonsun içeriği sağlık açısından, mecbur kalmadıkça toplu bir araya gelmeyin ikazından ibarettir" dedi.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : Kestel, Bursa, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Yatırım bankası Goldman Sachs'ın koronavirüs tahminleri internete sızdı Güncel
Yatırım bankası Goldman Sachs'ın koronavirüs tahminleri internete sızdı
Rize'de umreden dönen 438 kişinin test sonuçları negatif çıktı Güncel
Rize'de umreden dönen 438 kişinin test sonuçları negatif çıktı
Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı Güncel
Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı Güncel
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı
Kocaelili esnaf koronavirüs fırsatçılarına inat, şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor Güncel
Kocaelili esnaf koronavirüs fırsatçılarına inat, şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan hükümete koronavirüs çağrısı Güncel
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan hükümete koronavirüs çağrısı
Juventus'un Fransız yıldızı Matuidi koronavirüse yakalandı Güncel
Juventus'un Fransız yıldızı Matuidi koronavirüse yakalandı
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu Güncel
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu