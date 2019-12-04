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Bursa Valisi Yakup Canbolat, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

04.12.2019 16:32 | Son Güncelleme: 04.12.2019 16:32Bursa Valisi Yakup Canbolat, AA'nın
Valisi Yakup Canbolat, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Canbolat, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceledi.
Haber kategorisinde Bülent Ersöz'ün "Yavuz'un Akdeniz'e Yolculuğu", yaşamda Ali Atmaca'nın "Yaz-Kış Bir Arada" başlıklı fotoğrafına oy veren Canbolat, kategorisinde de Mustafa Yalçın'ın "Millilerden Asker Selamı" karesini seçti.
Vali Canbolat, AA'nın dünyanın çeşitli yerlerinde çekilen fotoğraflarını başarılı bulduğunu, oylamaya katılmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Mustafa Yalçın, Ali Atmaca, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

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