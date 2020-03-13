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Bursa Valisi Yakup Canbolat'dan "14 Mart Tıp Bayramı" mesajı

Bursa Valisi Yakup Canbolat, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

13.03.2020 10:58 | Son Güncelleme: 13.03.2020 10:58
Bursa Valisi Yakup Canbolat'dan
Bursa Valisi Yakup Canbolat, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Canbolat, mesajında, bilim ve teknolojinin hızla geliştiği dünyada, hayatın her alanında olduğu gibi sağlık ve tıp alanında da her gün yeni gelişmeler, ilerlemeler kaydedildiğini, bu alanda Türkiye 'nin yaptığı yatırımlarla geldiği noktanın memnuniyet verici olduğunu ifade etti.
Sağlıklı yaşam, kaliteli sağlık hizmetlerinden yararlanmanın her bireyin temel hakkı olduğuna değinen Canbolat, şunları kaydetti:
"Bu hakkın herkes tarafından eksiksiz kullanılabilmesi nitelikli bir toplumun en önemli şartı kabul edildiği günümüzde, insanı yaşatmayı ve insanlığa daha sağlıklı bir yaşam sunmayı amaç edinen hekimlerimizin, üstlendikleri bu büyük sorumluluğun çok ağır olduğunu biliyoruz. Sağlık çalışanlarımız, yüreklerindeki insan sevgisi ile böylesine meşakkatli bir mesleği sevgi ve azimle, zaman mefhumu tanımaksızın fedakarca yerine getirmektedirler. İnsan hayatını her şeyin üstünde tutan, zorluklara aldırmadan fedakarca vatandaşlarımıza sağlıklı bir hayat sağlamak için onurlu ve kutsal bu görevi emekle, sevgiyle, bilgiyle, şefkatle ve çok büyük bir özveriyle yerine getirmeye çalışan tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum."

Kaynak: AA

Etiketler : Tıp Bayramı, 14 Mart, Türkiye, Bursa, Güncel

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