Haber, Son Dakika, Haberler

Bursa ve çevre illerde "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

Bursa ve civarındaki illerde yaşayan vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yetkililerin "Evde kal" çağrılarına büyük oranda uydu.

Bursa ve çevre illerde
06.05.2020 12:08 | Son Güncelleme: 06.05.2020 12:41
Bursa ve civarındaki illerde yaşayan vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yetkililerin "Evde kal" çağrılarına büyük oranda uydu.
Bursa'da salgın öncesinde yoğunluğun olduğu bölgelerde sakinlik dikkati çekiyor. Kent Meydanı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Cumhuriyet Caddesi başta olmak üzere şehir merkezinde genellikle yoğunluk yaşanmıyor.
Eskişehir
Eskişehir'de normalde yoğun olan İsmet İnönü, İki Eylül ve Hamamyolu Caddeleri, Vilayet Meydanı ve Fabrikalar Sokak ile Porsuk Çayı çevresinde vatandaşların büyük oranda evden çıkmaması nedeniyle sakinlik yaşanıyor.
Balıkesir
Balıkesir'de de "Evde Kal" çağrılarına büyük oranda uyulduğu görüldü. Milli Kuvvetler Caddesi ve Anafartalar Caddesi sabah saatlerinde araç trafiğine açıldı. İşlek noktalardan Ali Hikmetpaşa ve 15 Temmuz Milli İrade meydanları ile Milli Kuvvetler Caddesi ve Çankaya Sokağı da sakinliğini koruyor.
Yalova
Yalova'da tedbirler kapsamında yasaklanan sahil şeritleri ile 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı ile Gazipaşa Caddesi gibi işlek noktalar tenha kaldı.
Bilecik
Bilecik'te işlek noktalardan Tevfik Bey Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Cumhuriyet Meydanında araç ve insan yoğunluğu gözlenmedi.
Emniyet ekipleri, yoğunluğun oluşabileceği alanlarda kontrol noktaları kurarak vatandaşları sosyal mesafeye dikkat etmeleri ve mutlaka maske takmaları için uyarıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Evde Kal, Bursa, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: Süper Lig başta olmak üzere tüm profesyonel ligler, 12-13-14 Haziran’da başlayacak Haberler
Son Dakika: Süper Lig başta olmak üzere tüm profesyonel ligler, 12-13-14 Haziran'da başlayacak
Süper Lig’in eski futbolcusu Cevher Toktaş, 5 yaşındaki oğlunu hastanede boğarak öldürdü Haberler
Süper Lig'in eski futbolcusu Cevher Toktaş, 5 yaşındaki oğlunu hastanede boğarak öldürdü
Acun Ilıcalı, Dominik’te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi Haberler
Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi
İngiltere’de, yasak aşkını iki kez evine çağıran Bilim Kurulu üyesi istifa etti Haberler
İngiltere'de, yasak aşkını iki kez evine çağıran Bilim Kurulu üyesi istifa etti
Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı Haberler
Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Evrensel yazarı Ragıp Zarakolu hakkında suç duyurusunda bulundu Haberler
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Evrensel yazarı Ragıp Zarakolu hakkında suç duyurusunda bulundu
Dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı seçim anketi: Erdoğan yüzde 49.9, İmamoğlu 17.7 Haberler
Dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı seçim anketi: Erdoğan yüzde 49.9, İmamoğlu 17.7
Darbe tartışmalarına Davutoğlu da katıldı: Gündemi değiştirmeye çalışıyorlar Haberler
Darbe tartışmalarına Davutoğlu da katıldı: Gündemi değiştirmeye çalışıyorlar
Haberler››Güncel››Bursa ve çevre illerde 'Evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:01: Isparta Emniyetinden, 'Karayolu Trafik Haftası' önlemleri - Haber 15:01: Valilik uyardı, dolandırıcılar yine iş başında - Haber 15:00: 86 bin aileye psiko-sosyal destek - Haber 15:00: Bartın'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 1505 kişiye para cezası - Haber 15:00: Adapazarı Belediyesi esnafa maske dağıttı - Haber 14:41: Eski Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ten "Adada oruç tutmak yasak mı?" sorusuna cevap: Yasak değil ama ayrıcalık tanınmaz - Magazin 14:02: Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Evrensel yazarı Ragıp Zarakolu hakkında suç duyurusunda bulundu - Haber 13:37: Hızla gelen araç, bisikletli çocuklara çarptı! O anlar anbean kaydedildi - Haber 12:56: Süper Lig'in eski futbolcusu Cevher Toktaş, 5 yaşındaki oğlunu hastanede boğarak öldürdü - Spor 10:29: Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı - Haberler