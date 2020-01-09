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Bursa ve Diyarbakır'da FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 7 şüpheli tutuklandı

Bursa ve Diyarbakır'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 18 şüpheliden 7'si tutuklandı.

09.01.2020 08:52 | Son Güncelleme: 09.01.2020 08:52Bursa ve Diyarbakır'da FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 7 şüpheli tutuklandı
ve 'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 18 şüpheliden 7'si tutuklandı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şube müdürlükleri ekiplerince terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla Bursa, İstanbul, Ankara, Balıkesir ve Sakarya illerinde aranma kaydı bulunan firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Ekipler, Bursa il merkezi, Orhangazi ve Mudanya ilçelerinde zanlıların saklandığı, terör örgütünün "gaybubet evi" olarak adlandırılan 10 hücre evine eş zamanlı operasyon düzenledi.
FETÖ'nün sözde "emniyet mahrem imamı, askeri mahrem imamı, bölge talebe mesulü, bölge üniversite mesulü, küçük bölgeci, satın alma sorumlusu" ile meslekten ihraç edilen asker ve öğretmenlerin de aralarında olduğu 13 kişi gözaltına alındı.
Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve sahte sürücü belgesi ele geçirildi.
Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 8 zanlıdan 7'si çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirten bir kişi ise adli kontrol tedbiri uygulanarak salıverildi. Diğer 5 şüphelinin işlemleri devam ediyor.
"ByLock" kullanıcılarına operasyon
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan başka bir çalışma kapsamında, 4'ü terör örgütünün gizli haberleşme uygulaması "ByLock" kullanıcısı 5 şüpheliye yönelik Bursa il merkezi ve Diyarbakır'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Gözaltına alınan zanlılardan 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, birine elektronik kelepçe tedbiri uygulandı. Diğer 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Diyarbakır, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

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