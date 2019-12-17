Haberler » Güncel » Bursa ve İstanbul'daki eş zamanlı 'silah' operasyonunda 9 gözaltı - Haber

Bursa ve İstanbul'daki eş zamanlı "silah" operasyonunda 9 gözaltı

Bursa ve İstanbul'da kaçak silah ticareti yaptıkları öne sürülen 9 şüpheli gözaltına alındı.

17.12.2019 08:12 | Son Güncelleme: 17.12.2019 08:18Bursa ve İstanbul'daki eş zamanlı
Bursa ve İstanbul'da kaçak silah ticareti yaptıkları öne sürülen 9 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "yasa dışı yollardan temin ettikleri silahları piyasaya süren, silah tamir atölyesinde imalat ve gizleme yapan ayrıca kurusıkı tabancaların namlularını açarak normal tabanca haline getirdikleri" tespit edilen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, eylül ayından bu yana yürüttükleri teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen 13 zanlının Yıldırım, Gürsu, Nilüfer, Osmangazi ve Karacabey ilçeleri ile İstanbul'daki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.
Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı ekiplerin de katıldığı operasyonda 28 tabanca,15 av tüfeği, bin 87 tabanca mermisi, bin 227 av tüfeği mermisi, 2 el telsizi ile susturucu ve muhtelif tabanca parçaları ele geçirildi.
Operasyon kapsamında şüphelilerden G.K, H.K, S.A, E.K, G.Ö, A.Ö, A.K, E.E. ve K.S'yi gözaltına alan ekipler, B.K. ve Y.D'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

08:34 Nevşehir'de tiyatro günlerine muhteşem başlangıç - Haber
08:33 Ankara'da yasaklı 300 doğum kontrol hapı gele geçirildi - Haber
08:33 Yurtta hava durumu - Haber
08:30 Bursa ve İstanbul'daki eş zamanlı "silah" operasyonunda 9 gözaltı - Haber
08:28 Karacabey'de kaçak midye avlayan 5 şüpheli suçüstü yakalandı - Haber
23:39 Çamaşır astığı sırada balkondan düşen genç kız öldü - Haber
23:00 Kütahya'nın Simav ilçesinde deprem meydana geldi - Haber
22:20 BAE, Türkiye'ye yaptırım için ABD'li senatörlere lobi çalışması yapmış - Haber
20:54 AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler: Türkiye, Libya mutabakatıyla Doğu Akdeniz'deki oyunu bozdu - Haber
19:21 Takip edildiğini sanan kadın ortalığı birbirine kattı - Haber
17.12.2019 08:43:41