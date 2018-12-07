Bursa ve Uludağ'da Kış Önlemleri

Bursa
ve kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ
'da, kar yağışından kaynaklanabilecek olumsuzluklara yönelik önlemler alındı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kar yağışı nedeniyle kapanan, Büyükorhan
ilçesinde Kuşlar-Geynik, Keles
ilçesinde Kocayayla-Boğazova ve İnegöl-Gedikpınar karayolu ulaşıma açıldı.
Karla mücadele çalışmaları kapsamında, kapalı mahalle yolu bulunmuyor.
Bu arada, kent merkezinin yanı sıra 17 ilçede karla mücadele çalışmaları için tüm tedbirler alındı. Kent merkezinde 58 araç ve 176 personel, ilçelerde ise 80 araç ve 140 personelle hizmet veren ekipler, 24 saat kesintisiz karla mücadele çalışması yürütecek.
Kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksilik yaşanmaması için yol işleri şantiye sahasındaki tuz deposunda, 10 bin ton tuz ve 100 ton solüsyon bulunduruluyor.
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş
, kış boyunca ulaşımın sağlıklı şekilde yapılması için gerekli tüm tedbirleri aldıklarını belirtti.
Aktaş, "Hem kent merkezi hem de ilçelerde ilk karın yağmasıyla ekipler, çalışmalara başladı. Bu kışı ulaşım anlamında sorunsuz bir şekilde geçirmek tek dileğimiz." ifadelerini kulandı.
Uludağ'da kesintisiz acil sağlık hizmeti
Öte yandan, İl Sağlık Müdürlüğü
de Uludağ'daki "oteller bölgesi"nde kış aylarında artan nüfusun acil sağlık ihtiyaçlarını karşılamak için hazırlıklarını tamamladı.
Acil durumlara en hızlı ve verimli şekilde müdahale edebilmek amacıyla önlem alan İl Sağlık Müdürlüğü, Sarıalan
'da hizmet veren 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nu yoğunluğun yaşandığı "oteller bölgesi'ne taşıdı.
İl Sağlık Müdürü Özcan Akan, şunları kaydetti:
"Kış aylarında Uludağ'da artan nüfusun acil sağlık hizmetlerine kolay ulaşımını sağlayabilmesi amacıyla Sarıalan'daki istasyonu oteller bölgesine taşıyoruz. Zorlu kış şartlarında hasta ve yaralılara müdahale edebilmek için dört çeker ambulans ve kar paletli ambulansı hazırladık. Bunların tüm bakım, donanım ve teçhizatlarını elden geçirdik ve her an göreve hazır hale getirdik. Toplam 12 kişinin dönüşümlü olarak görev yapacağı istasyonda, ayrıca görevlendireceğimiz bir hekim de poliklinik hizmeti verecek. Vatandaşlara kesintisiz acil sağlık hizmeti sağlayacağız."
Kar,Bursa,Uludağ
07 Aralık 2018 Cuma 17:04