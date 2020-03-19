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Bursa ve Yalova sağlık çalışanlarına destek için alkış tuttu

Bursa ve Yalova sağlık çalışanlarına destek için alkış tuttuBURSA ve Yalova'da vatandaşlar bu akşam saat 21.00'de corona virüs tehdidine karşı 24 saat mücadele eden sağlık çalışanlarına destek için balkonlarda alkış tuttu.

19.03.2020 22:04 | Son Güncelleme: 19.03.2020 22:08
Bursa ve Yalova sağlık çalışanlarına destek için alkış tuttu
BURSA ve Yalova'da vatandaşlar bu akşam saat 21.00'de corona virüs tehdidine karşı 24 saat mücadele eden sağlık çalışanlarına destek için balkonlarda alkış tuttu.
Yeni tip corona virüs vakası (Covid-19) vakaları artarken, salgınla mücadele eden sağlık çalışanlarına destek amacıyla bu akşamdan itibaren her akşam saat 21'de alkışlama çağrısı yapılmıştı. Bursa ve Yalova'da yaşayan vatandaşlar saat 21.00'de evlerinin balkonlarına çıkıp dakikalarca sağlık çalışanlarına destek için alkış tuttu. Bursa ve Yalova sağlık çalışanlarına destek için alkış tuttu

Kaynak: DHA

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Bursa ve Yalova sağlık çalışanlarına destek için alkış tuttu
Etiketler : Koronavirüs, Yalova, Bursa, Güncel

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