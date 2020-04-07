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Bursa ve Yalova'yı birbirine bağlayan alternatif yol, toprak dökülerek kapatıldı

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında büyükşehirlere giriş-çıkış yasağı konulurken, Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı kırsal Hamzalı Mahallesi ile Yalova'ya bağlı kırsal Güneyköy Mahallesi'ni birbirine bağlayan yolda mahalle muhtarlığı, yolu toprakla kapatarak...

07.04.2020 18:34 | Son Güncelleme: 07.04.2020 18:35
Bursa ve Yalova'yı birbirine bağlayan alternatif yol, toprak dökülerek kapatıldı

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında büyükşehirlere giriş-çıkış yasağı konulurken, Bursa 'nın Orhangazi ilçesine bağlı kırsal Hamzalı Mahallesi ile Yalova 'ya bağlı kırsal Güneyköy Mahallesi'ni birbirine bağlayan yolda mahalle muhtarlığı, yolu toprakla kapatarak geçişleri durdurdu.

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 30 büyükşehir ile Zonguldak'a giriş çıkışların yasaklanmasının ardından, Bursa'nın Orhangazi ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Orhangazi ile Yalova'yı birbirine bağlayan ana yoldaki giriş ve çıkış noktalarında önlemler aldı. Ancak bölgeyi bilen bazı sürücüler, Orhangazi'deki kırsal Hamzalı Mahallesi'ni, Yalova'daki kırsal Güneyköy Mahallesi'ne bağlayan yolu kullanmaya başladı.Bunun üzerine kırsal Hamzalı Mahallesi Muhtarlığı, iki yerleşim alanı arasındaki bağlantı yolunun ortasına toprak ve moloz döktürerek, yolu trafiğe kapattı. Kırsal Hamzalı Mahallesi Muhtarı Şemsettin Şahin, yasağın başlamasından sonra yolda trafiğin birkaç gündür arttığını belirterek, "Böyle bir yasak varken bu yolun kullanılmasını da doğru bulmadığımız için yolu toprak ve moloz dökerek kapattık. Salgın tehdidi geçene kadar vatandaşlarımızın bu yolu kullanmamalarını istiyoruz" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Orhangazi, Hamzalı, Yalova, Bursa, Güncel
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