BURSA Verim artışı için tavuklarına Mozart dinletiyor

Verim artışı için tavuklarına Mozart dinletiyor

BURSA'da tavuk çiftliği işleten Özgür Adıyaman (24), tavuklarına Mozart'ın eserlerini dinleterek yumurta veriminin yüzde 10 arttığını öne sürdü. Pandemi sürecinde yumurta satışının da arttığını belirten Adıyaman, "Müşterilerimin bazıları Türk senfonisi dinleyen yumurtadan alabilir miyim diye soruyor" dedi.

Elektrik bölümünü bitirdikten sonra kendi işini kurmak isteyen girişimci Özgür Adıyaman, Uludağ'ın doğu eteklerine tavuk çiftliği kurdu. Gördüğü bir haberden esinlenerek çiftliğine ses sistemi kuran Adıyaman, 22.00 ile 01.00 saatleri arasında tavuklarına Wolfgang Amadeus Mozart'ın eserlerini dinletmeye başladı. 1400 tavuk ile çalışmalarını sürdüren Adıyaman, müşterilerinden olumlu tepkiler aldığını söyledi.

'ÜRETİMİN ARTMASINI MOZART'A BORÇLUYUM'

Sektörde 2 yılı geride bıraktığını söyleyen Özgür Adıyaman, "1400 tavuğumuz var. Doğal olarak ürettiğimiz yumurtaları insanlara ulaştırıyoruz. Her işletmenin bir ismi olur. Biz işletmemizi ilk açtığımızda nasıl bir isimle açmamız gerektiği konusunda araştırma yaptık. Tavuklara müzik dinletsek nasıl olur diye düşündük. Müziğin, hayvanların stresini aldığı yönünde duyumlar elde etmiştim. Tavukta olur mu diye düşündüm. Hollanda'da inekler üzerinde denendi ve yaklaşık yüzde 30'a kadar süt veriminin arttığı görüldü. Bizde bunu tavuk üzerinde denedik. Yüzde 10'luk bir artış elde ettik. Yumurta üretiminin yüzde 10'unu tavukların dinlediği müziğe, yani Mozart'a borçlum" dedi.

'PANDEMİDE SATIŞLAR ARTTI'

Pandemi sürecinde satışlarının arttığını belirten Adıyaman, "Sağlıklı beslenmenin en temel gıdalarından biri proteindir. Proteini insanın sağlıklı bir şekilde alması gerekiyor. Sabahları yediğimiz en hafif protein ürünü de yumurtadır. Yumurtanın tamamen doğal olması gerekiyor. Bunun bilincinde olan müşterilerimiz vardı fakat pandemi sürecinde gerekli mercilerin yaptığı uyarılar sonucu bizim işlerimiz yüzde 30-40 civarında arttı. Bunun sebebini de koronavirüs" diye konuştu.

'TÜRK SENFONİSİ DİNLEYEN TAVUĞUN YUMURTASINI İSTEYEN OLUYOR'

Müşterilerinden olumlu tepkiler aldığını dile getiren Adıyaman, "Bazı müşterilerime yumurta veriyorum. Bunların hangisi müzikli, hangisi müziksiz diye soranlar oluyor. Müzikli olandan olsun diyenler var. Türk senfonisi dinleyen yumurtayı alabilir miyim diyenler oluyor. Bu gibi söylemlerle karşılaşıyorum" ifadelerini kullandı.