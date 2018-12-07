Bursa'ya 288 Yataklı Engelli Bakım Merkezi

Bursa
'nın Kestel
ilçesinde 288 yatak kapasiteli "Engelli Yatılı Bakım Merkezi" açıldı.
Vani Mehmet Mahallesi'nde açılan bakım merkezi, zihinsel, bedensel ve ruhsal engelli olmak üzere 3 engelli grubuna hizmet verecek.
Özel Mimar Sinan
Bakım Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Musa Törün, açılış töreninde yaptığı konuşmada, hayatının en güzel günlerinden birisini yaşadığını ifade ederek, şöyle dedi:
"Biz burada 288 yataklı bir engelli hastanesi oluşturduk. 11 bin 201 metrekare arsa alanına kurulan tesisimiz, 10 bin metrekare kapalı alana sahiptir. Sinema ve tiyatro salonu, el işleri faaliyetlerinin yapılacağı atölyeler, çok amaçlı etkinlik salonları ile futbol, voleybol
sahalarımız da bulunmaktadır."
Kestel Belediye Başkanı Yener Acar
da kentin doğusunda önemli bir merkezin açıldığının altını çizerek, 'Şehrin batısında ne varsa doğusunda da o olacak.' demiştik. Daha sonra sloganlarımızı değiştirmiş ve 'Şehrin batısı doğusundan örnek alacak' dedik. Bugün de açılışını yaptığımız tesis çok örnek bir tesis." ifadelerini kullandı.
Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yıldız, engellilerin hayatını kolaylaştıran örnekler tesislerin günden güne çoğaldığını vurgulayarak, "Amacımız onların hayatlarını kolaylaştırmak ve engelli kardeşlerimize daha iyi bir yaşam sunmaktır." dedi.
Konuşmaların ardından merkezin açılış kurdelesi kesildi.
Mimar Sinan,Kestel,Bursa
07 Aralık 2018 Cuma 17:30