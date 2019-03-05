Bursa'ya Macera Park İnşa Ediliyor

Kaynak: İHA

Osmangazi Belediyesi, Hamitler Mahallesi'nde 50 bin metrekare alana heyecan verici aktivitelerin yer alacağı ve açık hava sporlarının yapılabileceği 'Macera Park' kuruyor. Gençlerin ve kendini genç hissedenlerin uğrak yeri olması beklenen Adrenalin Park'ın temeli düzenlenen törenle atıldı.Sukaypark ve Kaykay Parkı gibi spor ve eğlencenin bir arada yer aldığı tesisleri inşa eden Osmangazi Belediyesi, heyecan dolu bir tesisi daha ilçeye kazandırıyor. Hamitler Mahallesi'nde inşa edilecek olan Macera Park'ın temeli düzenlenen törenle atıldı. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın ev sahipliğinde düzenlenen Macera Parkı'nın açılış törenine AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, Hamitler Mahalle Muhtarı Hüsamettin Aşkın, belediye meclis üyeleri ile vatandaşlar katıldı.Toplam 50 bin metrekare alan üzerine kurulacak olan Macera Parkı, 'Ziplin, Kızak Sistemi ve Macera Parkı' olmak üzere 3 bölümden oluşacak. Macera ve adrenalin arayanların oyunları olan, 'merkez kule, ahşap macera parkuru zip coaster, zipline (yüksek bir noktadan, alçak bir noktaya bağlanmış çelik halat üzerinde kayma aktivitesi), serbest düşüş, tırmanma duvarı, macera ip parkuru, oryantiring, 19 etaplı ip parkuru, serbest düşüş, fitness alanı, kır kahvesi' gibi ekstrem dolu aktiviteler bu bölümlerde yer alacak. Parkta spor ve eğlencenin yanı sıra bisiklete binmeyi sevenler için özel bisiklet yolları, piknik alanı, çocuk oyun ve egzersiz alanları, evcil hayvan parkı, doğal dokuya uyumlu kent mobilyaları da bulunacak. Spor ve eğlencenin bir arada olabildiği aktivitelere odaklanan proje kapsamında bölge ağaçlar dikilerek yeşillendirilecek."Osmangazi Meydanı Bursa'ya heyecan katacak"Temel atma töreninde konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Osmangazi Belediyesi olarak yapmış olduğumuz hizmetlerle Osmangazi'yi ve Bursa'yı kent sınırları dışına taşıyan çalışmalara imza atıyoruz. Göreve geldiğimiz 2009 yılından itibaren kısa vadeli değil, her zaman uzun vadeli düşündük. Bu yönde çalışmalara imza attık. 136 mahallemizin tamamını gezerek vatandaşlarımızın mahallesi, ilçesi ve kenti hakkındaki isteklerini dikkate alarak çalışmalar yaptık. 2009 yılında göreve geldiğimizde Osmangazi Meydanı ile ilgili neler yapabilirizi düşünmeye başladık. Bu proje için 2012 yılında kamulaştırmalara başladık ve birinci bölümün kamulaştırmasını tamamladık. Önümüzdeki günlerde bu projemizin tanıtımını yapacağız. İhale sürecini başlattık. En yakın zamanda temelini atarak Bursa'yı Bursa yapan önemli bir projeyi kentimize kazandıracağız. Bursa, Fetih Müzesi ile nasıl bir heyecan yakaladıysa Osmangazi Meydanı bu heyecanı 10 katına çıkaracaktır. Bunlar günlük projeler değil. En ince detayına kadar düşünülüp tasarlanmış projeler" dedi.Başkan Dündar, Hamitler Mahallesine önemli bir proje kazandırıyor olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Bursa'da bir ilki burada hayata geçiriyoruz. Hamitler bizim göreve geldiğimiz 2009 yılından bu yana uyguladığımız imar planları ile Osmangazi'nin gelişim bölgesi oldu. Bursa'nın en güzel mahallelerinden biri haline geldi. 37 bin 640 daireye oturma izni verdik. Yaklaşık 150 bin kişilik modern bir şehir inşa ettik. Bugün de gençlerimiz ve vatandaşlarımız için önemli bir projenin temelini atıyoruz. Bu modern mahallemizde, doğal bir ortama Macera Parkı inşa ediyoruz. Her köşesinde ayrı bir heyecan yer alacak olan bu parkta gençlerimiz adeta heyecanını atacak. Ayrıca oluşturacağımız yeşil alan da mahalleye nefes aldıracak. Tüm bu projeler sizlerin belediyenize sahip çıkmanızla, bizlerin de sizlerin vergilerini en verimli ve etkin şekilde kullanmamız ile ortaya çıkıyor. İnşallah 31 Mart'ta sizlerin bize vereceği destekle daha da güçleneceğiz ve yeni dönem için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bursa'yı tarihteki hüviyetine kavuşturacağız. Bizim bir geçmişimiz var. Tarihimize bakarak geleceğe yürüyeceğiz" dedi."Belediyecilik faaliyetleri değişti"Meclis İnsan Hakları Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu da yaptığı konuşmada belediyelerin hizmet konusunda ne kadar güçlü konuma geldiğine dikkat çekti. Çavuşoğlu, "Çok güzel bir projeyi hayata geçirmek için bugün ilk adımı atıyoruz. Türkiye'nin güçlenmesiyle belediyecilik faaliyetlerinin tarzı da değişti. Belediyeler geçmişte çöp toplamak, park yapmak gibi temel çalışmalara imza atarken, günümüzde insanın yaşamına kalite katan projeleri hayata geçirebilecek güce kavuştular. Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar, sadece Hamitler bölgesine yaptıkları yatırımları saydığında bile bizler Osmangazi ve Bursa için ne kadar önemli çalışmalar yapıldığının farkına varıyoruz. Plansız yapılaşmadan dolayı bazen hizmet üretmek zor oluyor. Ancak içinizde hizmet sevdası varsa önünüzde hiçbir engel duramıyor. Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar, bu hizmet sevdası ile çalışmalarına devam ediyor. Osmangazi'de projelerini hayata geçirecek alan bulamasa da kamulaştırmalar yaparak bu alanı oluşturuyor. Ben Mustafa Dündar başkanımıza içindeki bu hizmet sevdası için teşekkür ediyor, bugün temelini attığımız projede emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" diye konuştu.Konuşmaların ardından protokol üyeleri Macera Parkı'na ilk harcı döktü. - BURSA