Bursa'ya Yeni Bisiklet Yolları

Bursa'ya yeni dönemde yapılacak 400 kilometrelik bisiklet yolları ile şehir yeni vizyon kazanacak.Cumhur İttifakı AK Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Alinur Aktaş'ın, yeni dönemde açıkladığı Bursa'da 400 kilometrelik yeni bisiklet yolu ve park et devam et projesi büyük ilgi gördü. AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, Yenibağlar, Bağlarbaşı, Ovaakça ve Çukurca Mahallerinde esnaf ziyaretleri yapıp, kadınlarla toplantı yaptı. Bütün esnafları tek tek gezen Gözgeç, Alinur Aktaş ve Cumhur İttifakı AK Parti Osmangazi Belediye Başkan Adayı Mustafa Dündar'a destek istedi.Bursa'ya yapılacak 400 kilometrelik bisiklet yollarından bahseden Gözgeç, "Yenibağlar ve Bağlarbaşı Mahallerimizde ziyaretlerde bulunuyoruz. Esnaf ziyareti ve evlere çat kapı ziyaretlerde bulundu. Bu ziyaretlerde Cumhur İttifakı AK Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Alinur Aktaş ve Osmangazi Belediye Başkan Adayımız Mustafa Dündar'ın projelerini anlatıyoruz. Çok güzel projeler var. Bunlardan biri de bisiklet yolları. Vatandaşlarımız yaya ve bisikleti kullanarak trafikte var olmak istiyor. Araçların içerisinden geçmeden güvenli şekilde bisiklet yollarının var olması, rahatça o yolların kullanılması çevre düzenlemesi açısından da güzel imkan getirecek. Ayrıca vatandaşlarımız güvenli şekilde o yolları kullanacak. Trafikte aslında rahatlayacak" dedi."Park et devam et noktaları önemli"Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin toplu taşımada park et-devam et çalışmasının da çok önemli olduğunu belirterek, "Çünkü biz şehir içine daha az trafiğin girmesini istiyoruz. Park et devam et noktaları bu açıdan çok önemli. Bir yere kadar özel aracımızla gelip ondan sonra bisiklet yada toplu ulaşımı kullanabiliriz. Trafiği daha da rahatlatmış olacağız" şeklinde konuştu. - BURSA